Malabar exercise 2 चरणों में होगा पूरा, पहली बार शामिल होंगे क्वॉड में शामिल सभी देश

नई दिल्ली। चीन से तनाव के बीच इस बार मालाबार युद्धाभ्यास दो चरणों में संपन्न होगा। मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में पहली बार क्वॉड में शामिल सभी देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। इस बात को लेकर ड्रैगन अभी से परेशान है।

Indian Navy to be led by Rear Admiral Sanjay Vatsyayan who'll participate with destroyer Ranvijay, frigate Shivalik, Off-Shore Patrol Vessel Sukanya, Fleet Support Ship Shakti & submarine Sindhuraj.



Hawk, P-8I, Dornier aircraft & helicopters to also take part from Indian side. https://t.co/7GIyflwF0J