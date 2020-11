Malabar नौसेना अभ्यास का पहला चरण आज से, चार देशों ने लिया हिस्सा

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत-चीन के बीच अभी भी गतिरोध बना हुआ है। इस बीच भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिकों के बीच मालाबार अभ्यास का पहला चरण मंगलवार को शुरू हुआ। ये अभ्यास बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम से शुरू होने जा रहा है।

The 24th #Malabar naval exercise begins today. This reaffirms our countries’ commitment to stronger defence cooperation in the Indo-Pacific: US Embassy in India



Along with India and US, navies of Japan and Australia are also participating in the exercise. pic.twitter.com/ft4Dn3MC9p