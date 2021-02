Congess के इस नेता ने ली आजाद की जगह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ( Congress leader Mallikarjun Kharge ) को सभापति एम वेंकैया नायडू ( M. Venkaiah Naidu ) ने राज्यसभा में विपक्ष का नेता ( Leader of the Opposition in Rajya Sabha ) नियुक्त किया है। दरअसल गुलाम नबी आजाद ( Ghulam Nabi Azad ) के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली हो गया था। राज्यसभा ने अपने बुलेटिन में कहा कि सभापति ने 16 फरवरी 2020 से मल्लिकार्जुन खडग़े को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के तौर पर मान्यता दी है।"

खडग़े इससे पहले पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे

इससे पहले, पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने नायडू को खडग़े को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा था। खडग़े इससे पहले पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे खडग़े का राजनीति में लंबा करियर रहा है। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले खडग़े कर्नाटक में कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री रहे थे।

गुलाम नबी आजाद 15 फरवरी को राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए

सूत्रों ने कहा कि दलित होने और कर्नाटक जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य से आने के कारण, खडग़े पार्टी में इस पद के लिए शीर्ष पसंद थे। वह एक हिंदी भाषी नेता भी हैं, जो कांग्रेस को हिंदी के क्षेत्र में सहज बनाएगा। वह पार्टी नेतृत्व के करीबी हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ अच्छे समीकरण साझा करते हैं। गुलाम नबी आजाद 15 फरवरी को राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। मनमोहन सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे खड़गे का राजनीति में लंबा करियर है और वह दलित समुदाय से हैं और कर्नाटक में कांग्रेस के शासन के दौरान मंत्री थे।

सोनिया गांधी के साथ उनका अच्छा तालमेल

वह एक हिंदी भाषी नेता भी हैं, जो कांग्रेस को हिंदी भाषी क्षेत्रों में सहज बनाएगा। वह पार्टी नेतृत्व के करीब माने जाते हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ उनका अच्छा तालमेल है।

ऐसे में चर्चा है कि गुलाम नबी आजाद केरल से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, जहां अप्रैल के महीने में तीन सीटें खाली होने वाली हैं।