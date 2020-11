ममता ने भाजपा पर बोला हमला, कहा-अपने करियर में ऐसा गृहमंत्रि नहीं देखा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच वाक्य युद्ध देखने को मिल रहा है। इस क्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला दिया है।

ममता का दावा है कि भाजपा बाहरी लोगों की पार्टी है। राज्य में उसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह बंगाल को कभी भी ‘दंगा प्रभावित गुजरात’ नहीं बनने देंगी।

West Bengal CM Mamata Banerjee announces that the #SwasthyaSathi health scheme will cover the entire population of the state