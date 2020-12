ममता बनर्जी ने अमित शाह पर लगाए आरोप, कहा- राज्य की गलत तस्वीर पेश की

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक प्रेसवार्ता कर सरकारी आंकड़ों को दिखाते हुए केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। ममता का कहना है कि बंगाल दौरे के वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की गलत तस्वीर पेश किया है।

Job will be given to a family member of civic volunteers who died due to coronavirus: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee pic.twitter.com/qMscGk9ikK