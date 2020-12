ममता बैनर्जी का ऐलान, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9.5 लाख छात्रों को मिलेंगे टैबलेट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9.5 लाख से अधिक उच्चतर माध्यमिक छात्रों को टैबलेट कंप्यूटर प्रदान करने का ऐलान किया है। ममता का कहना है कि इससे छात्रों को आधुनिक पढ़ाई करने में सुविधा मिल सकेगी।

गौरतलब है कि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार चुनाव में बीजेपी सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को कड़ी टक्कर दे सकती है। भाजपा की कई रैलियां पश्चिम बंगाल में हो चुकी हैं। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की रैलियों में काफी भीड़ देखने को मिली।

