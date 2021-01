किसानों के समर्थन में खड़ी ममता बनर्जी, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगी

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की वार्ता सोमवार को बेनतीजा रही। इस क्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगी।

We will pass anti-farmer bill resolution in Assembly: CM Mamata Banerjee https://t.co/F5yDnBFMul