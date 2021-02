ममता बनर्जी ने Budget को बताया जन विरोधी, इसमें असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में आज 2021 का बजट पेश कर दिया। पीएम मोदी ने उनके बजट की तारीफ की है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट 2021 को जन विरोधी बजट करार दिया है। उन्होंने पेपरलेस बजट को एक छलावा करार दिया है।

It is anti-people budget. They always make false statements. India's first paperless budget sold almost every sector. There is nothing for the unorganized sector in the budget: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee pic.twitter.com/MqxGvDtAF8