ममता ने केंद्र पर किया पलटवार, कहा-पीएम केयर फंड का खाता उपलब्ध कराएं

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि वे हमें निधियों का हिसाब देने के लिए कहते हैं। पहले मैं उनसे पीएम केयर फंड का खाता उपलब्ध कराने के लिए कहना चाहूंगी।

They ask us to give them an account of the funds. First I would like to ask them to provide an account of PM CARES Fund. One day you wake up to find yourself in dire situation like demonetisation, lockdown and these actions are taken without any prior discussions: West Bengal CM pic.twitter.com/i9LiAMJKYL