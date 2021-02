West Bengal: ममता ने नड्डा पर निशाना साधा, कहा-भाजपा को विदाई दो

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव सिर पर है। भाजपा और टीएमसी के बीच वाक युद्ध जारी है। मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। वे बीरभूमि पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन यात्रा असल में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन करने के लिए निकली है।

नड्डा ने कहा कि परिवर्तन यात्रा बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से राज चलाया है। उस राज के खिलाफ परिवर्तन लाने के लिए होगा। बंगाल परिवर्तन चाहता है। ममता दीदी ने मां माटी मानुष की बात करती हैं लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया है।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee says," ...Bidai dao, bidai dao, BJP ke bidai dao... They have turned India into crematorium, they want to turn Bengal into the same. We will not allow this. In the coming days, 'Maa, Mati, Manush' will emerge victorious." pic.twitter.com/TUAIwEYH4X