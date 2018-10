महिला सुरक्षा के लिए आंतरिक कमेटी बनाएं राजनीतिक पार्टियां: मेनका गांधी

नई दिल्ली: केंद्रीय महिला एंव बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों से अपील की है कि वे यौन उत्पीड़न मामलों की जांच के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) गठित करें। मेनका गांधी ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों तरह की पार्टियों से आईसीसी गठित करने की अपील की है। मेनका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि आईसीसी सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क एक्ट 2013 के तहत आंतरिक कमेटियों का गठन किया जाए। मेनका गांधी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के पास बड़ी संख्या में लोग होते हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं यह हमारा दायित्व है कि महिलाओं की सुरक्षा हम तय करें।

I wrote to every political party president,requesting them to start internal complaints committee.I think there are 6 national parties&about 90 smaller parties. It's an office,hundreds of women work there&I expect a more condusive atmosphere for them: Union Minister Maneka Gandhi pic.twitter.com/97viAGk0cy