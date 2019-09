करतारपुर कॉरिडोरः पाकिस्तान ने भेजा निमंत्रण, मनमोहन सिंह नहीं करेंगे स्वीकार!

नई दिल्ली। आगामी 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। इसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पाकिस्तान ने निमंत्रण भेजा है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों की मानें तो डॉ. सिंह इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

इस संबंध में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, "हम करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह को लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निमंत्रण देना चाहते हैं। उन्होंने सिख समुदाय का भी प्रतिनिधित्व किया है। हम उन्हें औपचारिक निमंत्रण भेजेंगे।"

