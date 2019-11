मन की बात: पीएम मोदी बोले- फिट इंडिया मूवमेंट सीबीएसई की सराहनीय पहल, छात्रों के साथ अभिभावक भी ले सकते हैं भाग

नई दिल्‍ली। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में छठी बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्‍होंने मन की बात में छात्रों और युवाओं से कहा कि आज मैं देश के युवाओं की बात करूंगा। उन्‍होंने कहा कि मैं भी एनसीसी का कैडेट रहा हूं और मन से आज भी खुद को कैडेट मानता हूं।



पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 'फिट इंडिया मूवमेंट' से तो आप परिचित ही होंगे । CBSE ने एक सराहनीय पहल की है। फिट इंडिया सप्ताह इसी दिशा में उठाया गया सार्थक कदम है। इसमें विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके शिक्षक और माता-पिता भी भाग ले सकते हैं।

उन्‍होंने कहा कि आइए, इस अवसर पर हम अपने आर्म्ड फोर्सेज के अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण भाव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और वीर सैनिको का स्मरण करें।

pm modi in #MannKiBaat: We celebrate Armed Forces Flag Day on 7th December. I appeal to all to come forward to celebrate the day, & express gratitude towards them & their sacrifice. Each one us must have a Armed Forces Flag on the day. pic.twitter.com/rbEOjNzXHP