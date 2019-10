'मन की बात' में PM मोदी ने दिया त्योहार पर्यटन पर जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत में त्योहार पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया और विदेशों में रह रहे भारतीयों से पारंपरिक त्योहारों को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

राष्ट्र को दीवाली की शुभकामनाएं देते हुए अपने मासिक 'मन की बात' कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौके पर हमें शत्रुता खत्म करने की प्रार्थना करनी चाहिए।

बिहार: युवा हाथों में लोजपा की कमान, चिराग पासवान को मिलेगी पार्टी की जिम्मेदारी

As the country is celebrating Diwali today, PM Narendra Modi pitches the idea of "Festival Tourism" and said that we must try to popularise our festivals and invite people from other states and countries to join the festivities



Read @ANI story | https://t.co/NwH1UIJwna pic.twitter.com/XV2isQDjhT — ANI Digital (@ani_digital) October 27, 2019

दिवाली के विभिन्न देशों में उनकी सरकारों की भागीदारी के साथ मनाए जाने की बात कहते हुए मोदी ने कहा कि भारत ने त्योहार पर्यटन की विशाल संभावनाएं प्रस्तुत की है, क्योंकि 'यह त्योहारों की भूमि है।

अपने 58 वें 'मन की बात' कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि हमें अपने त्योहारों जैसे होली, दिवाली, ओणम, पोंगल और बिहू को लोकप्रिय बनाने और दूसरे राज्यों और देशों के लोगों को भी उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए।

प्रकाश सिंह बादल ने भाजपा-जेजेपी को दी शुभकामनाएं, बोले' सामाज कल्याण के लिए गठबंधन जरूरी

PM:Our soldiers at Siachen Glacier are not only protecting the borders but also conducting the 'Clean Siachen' drive. For this commitment, I salute the Indian Army. In such conditions to segregate garbage & ensure its management is a a very important work in itself. #MannKiBaat pic.twitter.com/P38Oa9ysbh — ANI (@ANI) October 27, 2019

पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष कमल शर्मा का निधन, पार्टी में दौड़ी शोक की लहर

उन्होंने कहा कि देश में हर राज्य और क्षेत्र के अपने त्योहार है और विदेश के लोगों को इसमें काफी रुचि होती है।

मोदी ने कहा कि हमारे देश में हर क्षेत्र में अलग-अलग तरह के त्योहार है, जिसे विदेश में रह रहे भारतीयों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि भारत में त्योहार पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश में रह रहे भारतीयों की देश में त्योहार पर्यटन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।