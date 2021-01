मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह से की मुलाकात, सीएम ने अटकलों को निराधार बताया

नई दिल्ली। कृषि कानूनों पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खास वार्ता की। ये वार्ता ऐसे समय में हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है। इसके साथ अपने फैसले में कोर्ट ने चार सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी है।

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कहा कि राज्य में राजनीतिक स्थिति ठीक है। विपक्ष और मीडिया द्वारा की जा रही अटकलें निराधार हैं। हमारी सरकार मजबूत चल रही है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी।

The political situation (in the state) is alright. The speculations by the Opposition and media are baseless. Our Government is going on strong and will complete its tenure: Haryana CM Manohar Lal Khattar after meeting Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/T0KdtkcJYY