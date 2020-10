Manohar Lal Khattar : निकिता हत्याकांड की सुनवाई के लिए सरकार गठित करेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट

नई दिल्ली। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की हत्या के चार दिन बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ( Manohar Lal Khattar ) ने कहा है कि हत्याकांड की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ही इस मामले में सजा तय करेगी।

