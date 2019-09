देवराज अंबु हुए रिटायर, मनोज मुकुंद नरवणे बने भारतीय सेना के नए वाइस चीफ

नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रविवार को भारतीय सेना (आर्मी स्टाफ) में बतौर वाइस चीफ (उप प्रमुख) का पद ग्रहण किया। नरवणे ने लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबु की जगह ली है।

मनोज मुकुंद नरवणे इससे पहले भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख थे। 31 अगस्त को आर्मी स्टाफ के पूर्व वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबु की सेवानिवृत्त थी।

भारतीय सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक नरवणे पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी माहौल में सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा नरवणे श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान भारतीय शांति सेना का भी हिस्सा रहे हैं।

