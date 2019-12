मनोज मुकुंद नरवणे होंगे अगले आर्मी चीफ, जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे

नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देश के अगले सेना प्रमुख होंगे। वह आगामी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का स्थान लेंगे। इससे पहले बीते सितंबर में उन्होंने भारतीय सेना (आर्मी स्टाफ) में बतौर वाइस चीफ (उप प्रमुख) का पद ग्रहण किया था। नरवणे ने तब लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबु की जगह ली थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत के बतौर आर्मी चीफ पद से रिटायर होने के बाद मनोज मुकुंद नरवणे इस पद पर नियुक्त होंगे। इनकी नियुक्ति को सोमवार को हरी झंडी दिखा दी गई। नरवणे के आर्मी चीफ बनने के बाद ऐसा मौका आएगा जब देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के 56वें कोर्स के होंगे।

Lieutenant General Manoj Mukund Naravane will be the 28th Chief of Army Staff and will succeed general bipin rawat on December 31. Once he takes over, chiefs of all the three services would be from the 56th course of NDA . https://t.co/aBTV2fEH1G pic.twitter.com/ZcO3Ie86Jm