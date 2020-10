Manoj Sinha बोले- जम्मू-कश्मीर में पहली बार 3-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली होगी लागू

नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ( Manoj Sinha, Lieutenant Governor of Jammu & Kashmir ) ने कहा कि 3-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ( 3-tier Panchayati Raj System ) को जम्मू-कश्मीर में पहली बार लागू किया जा रहा है। भर्ती के लिए 24,000 पदों की पहचान की गई है। मनोज सिन्हा ने कहा कि युवाओं के रोजगार के लिए जल्द ही एक युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम 'YES J&K' भी आ रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और धारा 35ए को हटा दिया था। जिसके बाद सरकार ने जम्मू-कश्मीर को एक विधानसभा वाला एक केंद्र शासित राज्य घोषित किया था।

