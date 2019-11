कई धर्मगुरुओं ने NSA अजीत डोभाल से की मुलाकात, कल्बे जवाद बोले- वर्षों पुराना मामला खत्म होने पर गर्व

नई दिल्ली। अयोध्या मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद से देशभर में हर वर्ग-संप्रदाय के लोगों ने शांति और सौहार्द का वातावरण कायम कर एक मिसाल कायम किया है।

हालांकि आगे कोई भी शरारती तत्व देश में माहौल खराब न करे और सांप्रदायिक तनाव न भड़काए, इसके लिए सरकार और प्रशासन की ओर से तमाम उपाय किए गए हैं। इन सबके बीच रविवार को कई धर्मगुरुओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल से उनके आवास पर मुलाकात की।

Shia Cleric Maulana Kalbe Jawad at a meet at NSA Ajit Doval's residence in Delhi, earlier today: I'm really proud of my nation that such a big issue that was pending since years has been resolved so smoothly. Both Hindus&Muslims have acted very patiently, it is highly commendable pic.twitter.com/5Of2Lr3nAh