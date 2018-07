मुंबई: महाराष्ट्र में मराठा समाज का आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की ओर से आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। मराठा समाज ने सरकार को ध्यान आकर्षण कराने के लिए कल मुंबई बंद का ऐलान किया है। मुंबई के अलावा नवी मुंबई, पुणे, पालघर , औरंगाबांद, रायगढ़ बंद करने की भी घोषणा की गई है।

शिवसेना आरक्षण को करेगा समर्थन

वहीं मराठा क्रांति मोर्चा ने सरकार से तुरंत अध्यादेश लाने की मांग की है। मोर्चा का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर तत्काल अध्यादेश लाए तभी जाकर आंदोलन पर रोक लगेगा। वहीं शिवसेना ने मराठा समाज के आंदोलन को समर्थन करने का ऐलान किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि मराठा आरक्षण में देरी हुई है। कोर्ट इस पर प्रतिक्रिया कैसे करेगा, उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिन लोगों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए आरक्षण का वादा किया था, उन्हें आगे आना चाहिए।

Maratha reservation has been delayed. How the court will react to it must be kept mind. Shiv Sena supports Maratha reservation . People who promised reservation to solve the issue should come forward: Maharashtra Minister & Shiv Sena leader Subhash Desai pic.twitter.com/9BmsN97WDd