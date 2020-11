मरीन कमांडो MARCOS को पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील क्षेत्र के पास तैनात किया

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो मार्कोस (MARCOS) को पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील क्षेत्र में तैनात किया गया है। पूर्वी लद्दाख में मार्कोस MARCOS की तैनाती के पीछे का उद्देश्य जहां भारतीय वायु सेना के गरुड़ संचालक और भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज,जो पहले दिन से यहां पर मौजूद हैं, तीन सेवाओं के एकीकरण को बढ़ाने और नौसैनिक कमांडो को एक्सपोजर प्रदान करना है।

