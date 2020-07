Hyderabad: एक साथ जलाए गए 50 corona मरीजों के शव, VIDEO VIRAL होने के बाद लोगों का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) की चपेट में है। तकरीबन 13 लाख इस महामारी ( COVID-19 Cases ) की चपेट में आ चुके हैं। वहीं, इस महामारी के कारण 30 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आलम ये है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इधर, कुछ जगहों से कोरोना वायरस की ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसने लोगों के रोंगटे खड़े दिए हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद ( coronavirus In Hyderabad ) से ऐसा मामला सामने आया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां एक साथ 50 से ज्यादा कोरोना मरीजों के शवों (Corona Patient Dead Body) को जलाया गया है। वीडियो वायरल ( Video Viral ) होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

एक साथ जलाए गए 50 से ज्याद शव

इस वायरल वीडियो ( Viral Video ) को कांग्रेस विधायक Danasari Anasuya उर्फ शिथाका ( Seethakka ) ने ट्विटर ( twitter ) पर शेयर किया है। वीडियो में एक साथ कई सारी चिताएं जल रही हैं। वीडियो शेयर करते हुए विधायक ने राज्य सरकार ( State Government ) पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। शिथाका का कहना है कि राज्य सरकार कोरोना आंकड़े छिपा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां एक साथ 50 से ज्यादा कोरोना मरीजों के शव जलाए गए हैं। वीडियो की लेंथ 2 मिनट 15 सेकंड की है। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद तेलंगाना सरकार ( Telangana Government ) के चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर रमेश रेड्डी ( Doctor Ramesh Reddy ) का कहना है कि ट्रांसपोर्ट ( Transportation ) की कमी हो गई थी। लिहाजा, एक साथ 50 से ज्यादा शवों को जलाना पड़ा। इतना ही नहीं चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने यह भी सफाई दी है कि ये एक दिन के शव नहीं हैं बल्कि दो दिनों से जमा किए गए थे। लेकिन, अब उन्हें एक साथ जलाया गया है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस वीडियो से हड़कंप मच गया है और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

Shocking😳



On 21st July, the reported #Corona deaths are said to be 7 by Govt whereas more than 30 bodies were cremated at ESI graveyard only

The govt from the beginning itself providing us wrong statistics to hide their incapability in controlling the virus #KCRFailedTelangana pic.twitter.com/iFDgf57yYv