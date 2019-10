मुंबईः अंधेरी की कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग, अब तक 13 को बाहर निकाला

नई दिल्ली। सोमवार का दिन देश के दो इलाकों के लिए बुरी खबर लेकर आया। त्योहार नजदीक है लेकिन दो बड़े हादसों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। माया नगर मुंबई के अंधेरी इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगने की खबर है। ये एक इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी है।

बताया जा रहा है इस इमारत में कई लोग फंसे हुए हैं। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अब तक यहां से 13 लोगों बाहर निकाल लिया गया है।

जम्मू-कश्मीर में 71 बाद इस नए डर के साए में लोग, सरकार किसी भी वक्त कर सकती है...

Maharashtra: Fire breaks out at a commercial building in Andheri, Mumbai. 4 fire tenders at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/fRvm3r3CMS