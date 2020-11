मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक का निधन, लखनऊ में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली। लखनऊ में बुधवार को वरिष्ठ शिया धर्मगुरु और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक ने आखिरी सांस ली। उन्हें सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया की समस्या के कारण अस्पताल में 17 नवंबर को भर्ती कराया गया था।

Maulana Kalbe Sadiq, vice-chairman of All India Muslim Personal Law Board, passes away at a hospital in Lucknow. (file photo) pic.twitter.com/82Qudi8wV4