MEA : केंद्र ने 279 मीट्रिक टन खाद्य सामग्री सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को मुहैया कराने का लिया फैसला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Central Government ) भीषण बाढ़ और कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को बड़े पैमाने पर सहायता मुहैया कराने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बताया है कि भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं ( natural calamities ) और कोविद-19 ( Covid-19 ) से जूझ रहे सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को 270 मीट्रिक टन खाद्य समग्री मुहैया कराने का फैसला लिया है। इससे प्राकृतिक आपदा से पीड़ित इन देशों के लोगों को राहत मिलेगी।

Government of India to provide 270 MT of food aid to Sudan, South Sudan, Djibouti and Eritrea, affected by natural calamities and COVID19 pandemic: Ministry of External Affairs