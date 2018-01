विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान से बातचीत को हैं तैयार लेकिन सिर्फ आतंकवाद पर

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने की कोशिश एक बार फिर दोनों देशों की तरफ से होती दिख रही है। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को लेकर नरम रूख जाहिर किया। दरअसल, विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में पाकिस्तान से बातचीत की सहमति जताई गई है, लेकिन ये साफ भी किया गया है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर होगी।

बैंकॉक में हुई एनएसए स्तर की वार्ता

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को जारी बयान में ये जानकारी दी कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बैंकॉक में एक एनएसए स्तर की मीटिंग हुई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बातचीत हुई है और इसका मुख्य केन्द्र क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त करना था। जाहिर तौर पर इस बातचीत में हमने पाकिस्तान के साथ सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया है।

गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि दोनों देशों के बीच एनएसए स्तर की बातचीत हाल ही में हुई है। जानकारी के मुताबिक, ये बातचीत काफी गुप्त तरीके से और गुप्त स्थान पर ही हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ये मीटिंग एनएसए अजीव डोभाल और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जांजुआ के बीच थाइलैंड में 27 दिसंबर को हुई थी।

मीटिंग के बाद ही कुलभूषण की मां और पत्नी से हुई थी मुलाकात

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, इस मीटिंग के बाद ही पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी को इस्लामाबाद में उनसे मिलने की इजाजत दी थी। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्टस में ये बातें पहले ही आई थी कि दोनों देशों के बीच एनएसए स्तर की बातचीत हो सकती है, लेकिन उस समय की खबरों पर विदेश मंत्रालय की कोई टिप्पणी नहीं आई थी।

'पाक से DGMO और BSF स्तर की होती रहती है बात'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि दोनों देशों के बीच भले ही आतंकवाद और बातचीत एक साथ न चल रहे हों, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों की सेनाओं के डीजीएमओ आपस में बातचीत करते रहते हैं। बीएसएफ और पाकिस्तान के रेंजर्स भी आपस में बातचीत करते रहते हैं। इसी तरीके से दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई थी।

'पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी बात'

रवीश कुमार ने जानकारी दी कि हम पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करने को तैयार हैं और निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच आतंकवाद पर ही बातचीत आगे बढ़ सकती है। रवीश कुमार ने बताया कि इस एनएसए स्तर की बातचीत में हमने सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा उठाया। बातचीत पूरी तरह से इस मुद्दे पर फोकस रही। हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आतंक पूरे क्षेत्र को प्रभावित ना करे।

