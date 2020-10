MEA :  सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए 1 बिलियन डॉलर देगा भारत, मध्य एशियाई देशों के मंत्रियों ने की तारीफ

नई दिल्ली। मध्य एशियाई देशों के मंत्रियों ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए भारत की ओर से 1 बिलियन डॉलर देने की घोषणा का स्वागत किया है। इन देशों ने मंत्रियों ने कहा कि आर्थिक विकास में सहायता के लिए उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए भारत की ओर से सहायता राशि की घोषणा एक सराहनीय कदम है। भारत की ओर से जारी सहायता राशि कनेक्टिविटी, ऊर्जा, IT आदि क्षेत्रों की परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

As developing nations we've common perspectives on development challenges & share common views on regional & international issues. We face similar challenges on terrorism, extremism & drug trafficking & are natural partners in our developmental journey: Union External Affairs Min https://t.co/L97MKApIjQ