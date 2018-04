नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय चीन दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वुहान में 'हर्ट टू हर्ट' शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन बोटिंग के दौरान कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बोटिंग के अलावा दोनों देशों के नेताओं में ईस्ट लेक के किनारे वाक् का भी आनंद लिया। पीएम की चीन यात्रा पर विदेश सचिव विजय गोखले ने पीसी में कहा कि दोनों नेताओं की इस मुलाकात से भारत-चीन के रिश्ते और मजबूत होंगे।

क्या कहा विदेश सचिव ने

विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा के बारे में प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि शुक्रवार को पीएम मोदी और शी जिनपिंग की तीन मुलाकातें हुई थीं। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की। जबकि आज हुई मोदी-जिनपिंग की ये अनौपचारिक है। इसलिए इस मुलाकात के दौरान न तो किसी समझौते पर दस्तखत होंगे और न ही दोनों नेता ज्वॉइंट स्टेटमेंट देंगे।

On the issue of India-China boundary question, the two leaders (Modi & Xi) endorsed work of the special representative to find a fair reasonable &mutual settlement: Foreign Secretary Vijay Gokhale pic.twitter.com/fB3p1Li42D