विदेश मंत्रालय ने कहा- अपने ही लोगों से झूठ बोलना पाकिस्तान की मजबूरी

नई दिल्ली। हाफिज सईद और कूलभूषण जाधव मामले को लेकर Pakistan के झूठे बयानों पर भारत ने फुल स्टॉप लगा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि Kulbhushan Jadhav और Hafiz Saeed केस में पाकिस्तान अपनी जनता से झूठ बोल रहा है।

'ICJ का फैसला पूरी तरह भारत के पक्ष में'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान पर यह दावा करते हैं कि वे कुलभूषण जाधव केस में 'जीत गया'। कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे का फैसला पूरी तरह से भारत के रुख पुष्टि करता है। मुझे लगता है कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने ही लोगों से झूठ बोलना पड़ता है।

'पाकिस्तान ने नहीं पढ़ा पूरा फैसला'

MEA ने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव पर एक अलग ही फैसला पढ़ रहा है। ICJ J का मुख्य फैसला 42 पेज का है। अगर उनके अंदर 42 पन्ने तक जाने का धैर्य नहीं, तो कम से कम सात पन्नों वाली प्रेस रिलीज को ही पढ़ना चाहिए। इसमें हर बात भारत के पक्ष में है।

हाफिज पर आठ बार ड्रामे कर चुका पाक: रवीश कुमार

रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से हाफिज सईद की गिरफ्तारी-रिहाई, गिरफ्तारी-रिहाई का खेल खेल रहा है। भारत में हर बड़े आतंकी हमले के बाद वे हाफिज को गिरफ्तार करता है। थोड़े दिन बाद फर्जी आधार पर रिहा कर देता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अबतक आठ बार ये ड्रामा कर चुका है।

