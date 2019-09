पाकिस्तान ने बॉर्डर पर बनाए युद्ध जैसे हालात, 2019 में अभी तक 2050 बार तोड़ चुका है सीजफायर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान को युद्ध की धमकी दे रहा है। परमाणु हमले की धमकी के साथ-साथ पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पर लगातार हिंदुस्तान को किसी बड़ी कार्रवाई के लिए उकसा रही है। पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान 2000 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है। ये जानकारी रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दी।

पाकिस्तान ने 21 भारतीयों को भी मारा

जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान ने 2019 में अभी तक 2050 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। यानि कि औसतन पाकिस्तान दिन में 7 बार सीजफायर का उल्लंघन करता है। पाकिस्तानी गोलीबारी में इस साल में अभी तक 21 भारतीय मारे गए हैं। इनमें भारतीय नागरिक और सेना के जवान शामिल हैं। पिछले 9 महीनों में पाकिस्तान जिस तरह से आए दिन सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, वो किसी युद्ध के ऐलान से कम नहीं है।

किसी युद्ध से कम नहीं हैं ये हालात

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया, ''पाकिस्तान बिना किसी उकसावे सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और इस मुद्दे को पाकिस्तान के सामने भी उठा रहे हैं। पाकिस्तान हमारे नागरिकों और चौकियों को निशाना बना रहा है।'' रवीश कुमार ने आगे बताया, ''इस साल पाकिस्तान 2050 बार सीजफायर तोड़ चुका है, जिसमें 21 भारतीय मारे गए हैं।'' हैरानी वाली बात ये है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात भी कर रहा है। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पीओके और सेना प्रमुख एलओसी का दौरा कर चुके हैं। सीमापारी से पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ भी बढ़ा दी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने जानकारी दी कि पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर भारतीय सेना द्वारा ढेर अपने दो पंजाबी सैनिकों के शव को सफेद झंडा उठाने के बाद वापस लिया। हालांकि, जम्मू-कश्मीर के केरन सेक्टर में जुलाई के आखिरी सप्ताह में घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए पांच बॉर्डर एक्शन टीम (बैट) स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कमांडो के शव अभी भी पाकिस्तान ने नहीं उठाया है और वो लावारिस पड़े हुए हैं।

MEA: Highlighted our concerns at unprovoked ceasefire violations by Pakistan, including in support of cross border terrorist infiltration&targeting of Indian civilians&border posts. This year, they resorted to over 2050 unprovoked ceasefire violations in which 21 Indians died. pic.twitter.com/U8DJ6mjjdS