नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक का 13 हजार पांच सौ करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी जल्द ही भारत की पकड़ में होगा। भारत सरकार ने नीरव को उसके हवाले करने के लिए हांगकांग प्रशासन से औपचारिक अनुरोध किया है जिस पर हांगकांग का न्यायिक विभाग विचार कर रहा है।

अबतक नहीं हुई गिरफ्तारी

इसी बीच कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि हांगकांग में नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर नीरव ने वकील का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि हांगकांग या किसी भी अन्य देश में नीरव मोदी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

We are aware of the written reply submitted to Parliament which shared that #NiravModi is in Hong Kong.Have requested Hongkong authorities to surrender Nirav Modi. There is an agreement b/w India&Hongkong about surrender of fugitive offenders. We are still awaiting a response:MEA pic.twitter.com/fuVAXzYwBM