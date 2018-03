पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों में बंपर वोटिंग, 4 बजे तक मेघालय में 67 % और नागालैंड में 75% मतदान

नई दिल्‍ली: पूर्वोत्तर के दो राज्य मेघालय और नागालैंड में शाम तक बंपर वोटिंग हुई। मेघायल में 67% और नागालैंड में 75% वोट डाले गए हैं। 60-60 विधानसभा सीटों वाले दोनों राज्यों में 59 सीटों के लिए मतदान हुआ। मेघालय में 18 फरवरी को बम विस्फोट में राकंपा के प्रत्याशी की मौत हो गई थी। वहीं नागालैंड में एनडीपीपी प्रमुख नैफियो रियो को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया जिसके बाद मंगलवार को दोनों सीट पर चुनाव नहीं हुआ। 3 मार्च को पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होंगे। एक बजे तक मेघालय में 31.4 फीसदी और नागालैंड में 65 फीसदी मतदान हुआ था। मेघालय के मुख्‍यमंत्री मुकुल संगमा ने लाइन में खड़े होकर वोट डाला।

#Meghalaya CM Mukul Sangma casts his vote at polling booth number 25 in Chengkompara. #MeghalayaElection2018 pic.twitter.com/S8PTfW0lpC