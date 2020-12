Meghalaya : सीएम कॉनराड संगमा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, संपर्क में आने वालों से की इस बात की अपील

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की भी कोरोना वायरस संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कोविड-19 का टेस्ट कराया था। उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने घर में खुद को सभी से आइसोलेट कर लिया है। रिपोर्ट में कोरोना हल्का लक्षण बताया गया है।

Meghalaya CM Conrad Sangma tests positive for #COVID19. He is under home isolation and experiencing mild symptoms. pic.twitter.com/KdTHKsZFIh