मेघालय कोयला खदान से निकाला गया दूसरा शव, अभी भी फंसे हैं 13 मजदूर

नई दिल्ली। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स स्थित अवैध कोयला खदान से नौसेना ने 45 दिन बाद दूसरा शव निकाल लिया है। रेस्क्यू टीम को 280 फीट की गहराई पर ये शव मिला है। इससे पहले 24 जनवरी को भी एक मजदूर का शव बाहर निकाला गया था। खदान में 13 दिसंबर,2018 को 15 मजदूर फंस गए थे। अभी बाकी मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी है।

रिमेट के जरिए निकाला गया दूसरा शव

रेस्क्यू टीम के अधिकारी ने कहा कि अंडरवॉटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (यूआरओवी) के जरिए पानी की सतह पर लाया गया। शनिवार तड़के 3 बजे दूसरा शव कि बुरी तरह से क्षत-विक्षत हालात में बाहर निकाला गया। टीम के दौरान कुदाली भी मिली है। इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ से नेवी तक की तमाम टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं।

Navy spokesperson: Indian Navy diving team finds second body 280ft inside the mine in Meghalaya . The first body was recovered yesterday. pic.twitter.com/AgwU5CNKre