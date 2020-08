Mehbooba Mufti की बेटी बोलीं- 370 हटाने से खत्म नहीं होगा आतंकवाद, 5 अगस्त को बताया काला दिन

नई दिल्ली। जैसे-जैसे पांच अगस्त का दिन नजदीक आ रहा है। वैसे-वैसे जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में सियासी पारा हाई हो रहा है। दरअसल इसी तरह जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 ( Article 370 ) को खत्म किया गया है। यही वजह है कि इस दिन को लेकर राजनीतिक माहौल भी फिर गर्माया है। अब जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता ( PDP Leader ) महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti ) की बेटी ने बड़ा बयान दिया है।

मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ( Ilteja ) ने 5 अगस्त को काला दिन बताया है। इल्तिजा ने कहा है कि घाटी में लगातार डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। यहां पर ना तो बोलने की आजादी है और ना ही कुछ करने की। इल्तिजा का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले ही उनकी मां और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की हिरासत को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने एक निजी चैनल से बताचीत में जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पांच अगस्त को काला दिन करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस दिन को किस आधार पर हम ऐतिहासिक दिन मानें। मेरी मां को कैद कर के रखा गया है। दरअसल इसके पीछे गृहमंत्रालय की खास मंशा है।

वे लोग मेरी मांग को नजीर बनाना चाहते हैं। कि जम्मू-कश्मीर को लेकर बोलने वाले को ऐसी ही सजा दी जाएगी।

Id like to confirm media reports that Ms Mufti’s PSA has been extended until November,2020. The petition challenging her unlawful detention has been pending in SC since 26th February. Where does one seek justice?