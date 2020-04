क्या भारत सरकार आपके सभी WhatsApp मैसेज पर रख रही है नजर , जानिए पूरी सच्चाई

नई दिल्ली । कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए केंद्र सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस महामारी को लेकर कई तरह की झूठी जानकारियां और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हर दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर फेक मैसेज या वीडियो शेयर हो रहे हैं।

क्या है वायरल मैसेज ?

अब ताजा मामला व्हाट्सएप मैसेज पर सरकार द्वारा नजर रखने को लेकर है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है कि भारत सरकार आपके हर व्हाट्सऐप मैसेज को ट्रैक कर रही है। साथ ही सरकार आप पर कार्रवाई भी कर सकती है।

पत्रिका फैक्ट चेक के एक सतर्क पाठक ने यह मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजा। जिसपर पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की तो सच्चाई इससे अलग निकली।

वायरल मैसेज की सच्चाई ?

#Fake News Alert !



Messages circulating on Social Media reading 'WhatsApp info regarding √ tick marks' is #FAKE.#PIBFactCheck : No! The Government is doing no such thing. The message is #FAKE.



Beware of rumours! pic.twitter.com/GAGEnbOLdY