मौसम विज्ञानी वीके सोनी : दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार के संकेत बहुत कम, सावधानी बरतने की जरूरत

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति में अभी सुधार के संकेत नहीं हैं। भारतीय मौसम विभाग के पर्यावरण और अनुसंधान केंद्र प्रमुख डॉ वीके सोने ने कहा है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्थिति में है। 14 नवंबर को वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। प्रकाश पर्व दीपावली की वजह से बड़े पैमाने पर अतिरिक्त और जहरीली गैस का उत्सर्जन हो सकता है। इससे वायू गुणवत्ता सूचकांक और बदतर हो जाएगा। इसलिए लोगों इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम अपने स्तर पर प्रदूषण को बढ़ावा न दें।

Presently Delhi's Air Quality is very poor & is expected to go worse to severe tomorrow. It can be worse if there are additional emissions. AQI will improve after Diwali & there are chances of drizzle and rain on 15th Nov: Dr VK Soni, Head, Environment and Research Centre, IMD pic.twitter.com/2EhXNelcqa