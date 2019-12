अनु. 370 हटने के बाद 19 नागरिकों की मौत, 19 साल में ठोके गए 22 हजार आतंकीः गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। आतंकवाद से जूझ रहे जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से हालात कितने बदले हैं, गृह मंत्रालय द्वारा इसकी जानकारी दी गई। बीते 5 अगस्त से घाटी में आतंकियों के चलते 19 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि अगर बीते 19 सालों की बात करें तो 22 हजार आतंकी ढेर किए जा चुके हैं।

बुधवार को गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस संबंध में बताया, "5 अगस्त से लेकर अब तक आतंकी घटनाओं में 19 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें 12 गैर-कश्मीरी मजदूर और चालक थे, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इन आतंकी हमलों के डर से भारी तादाद में प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया हो।"

उन्होंने आगे कहा, "जम्मू एवं कश्मीर आतंक से प्रभावित है और इसे पिछले कुछ दशकों से सरहद के पार से पाला-पोसा जा रहा है। आतंकी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जिनमें कश्मीरी और गैर-कश्मीरी दोनों शामिल हैं।"

GK Reddy: As per J&K Govt, 19 civilians killed by terrorists including 12 non-Kashmiri labourers&drivers; 3 injured in terror-related incidents since 5th Aug. No report received by Govt that large-scale exodus of migrant workers has started in wake of these terrorist attack. https://t.co/WKaVKTj2Hp