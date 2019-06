डॉक्टरों की हड़ताल पर केंद्र सरकार सख्त, गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से तत्काल विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। MHA ने सीएम ममता से एडवाइजरी जारी करते हुए पूछा कि डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराने के लिए अभी तक राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या सरकार ने दोषियों के खिलाफ जांच करने और कार्रवाई करने के लिए कोई कमेटी तैयार की है। बंगाल सरकार से एक हफ्ते के अंदर डॉक्टरों की हड़ताल पर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है।

Sources: Ministry of Home Affairs (MHA) issued another advisory to West Bengal state government on the ongoing strike by doctors and sought a report on the matter urgently.