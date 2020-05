रेल यात्रियों के लिए MHA की गाइडलाइन, कंफर्म टिकट और बिना मास्क के नहीं होगी स्टेशन पर एंट्री

नई दिल्ली। लॉकडाउन ( Lockdown ) के तीसरे चरण के बीच रेल मंत्रालय ( Rain Ministry ) ने 12 मई यानि कि मंगलवार से ट्रेनों के संचालन की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी ये सेवा सीमित रहेगी। कल से देश के 15 शहरों में 30 ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस बीच ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए गृह मंत्रालय ( Ministry of Home Affairs ) ने नई गाइडलाइन ( Guideline ) जारी की है। कल से ट्रेन में सफल करने वाले हर व्यक्ति को इस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा।

कंफर्म टिकट वालों को ही मिलेगी सफर करने की अनुमति- MHA

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को रेल यात्रियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया ( SOP ) जारी की। इसमें सबसे खास और मुख्य बात जो है वो ये कि सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही रेल में सफर करने दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन में सफर करने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं होना चाहिए।

राज्य सरकारों को फॉलो करनी है ये गाइडलाइन

गृह मंत्रालय की ओर से जारी Standard Operating Protocol में कहा गया है कि सभी यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करते समय और यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। साथ ही रेल मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि इस आदेश को सभी राज्य सरकारें सख्ती से लागू करेंगी और इसका पालन भी करवाएंगी।

Ministry of Home Affairs issues Standard Operating Procedures for movement of persons by train, states, "Only those with confirmed e-tickets shall be allowed to enter the station. pic.twitter.com/UAl3h0YaQw