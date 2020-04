Zoom ऐप का इस्तेमाल खतरनाक, गृह मंत्रालय ने जारी की सार्वजनिक चेतावनी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खतरे के बीच जारी लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लोगों द्वारा Zoom ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सार्वजनिक चेतावनी देते हुए एक एडवायजरी जारी की। इस एडवायजरी में सरकारी अधिकारियों को सलाह दी गई है कि Zoom ऐप व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल ना करें।

सरकार की यह चेतावनी राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी- कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया (CERT-in) द्वारा इस मशहूर ऐप में मौजूद साइबर खामी को सामने लाने के बाद जारी की गई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच हजारों कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे वर्क फ्रॉम होम के दौरान इस ऐप का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय के साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर (CyCord) द्वारा जारी की गई ताजा एडवायजरी निजी कर्मचारियों-व्यक्तियों के लिए है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिकांश सरकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए NIC (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है।

Ministry of Home Affairs (MHA) says, "Zoom is not a safe platform", issues advisory for those who want to use it. Zoom is an online video-conferencing application/software. pic.twitter.com/zhWsFaLQr4