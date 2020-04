लॉकडाउन के दौरान मिले सही दाम में जरूरी सामान, गृह मंत्रालय ने कर दिए पूरे इंतजाम

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने राज्यों से COVID-19 का मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन के तहत, आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम 1955 के प्रावधानों को लागू करते हुए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है।

देश में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति को बनाए रखने के क्रम में, केंद्रीय गृह सचिव, अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं। इन उपायों में स्टॉक सीमा का निर्धारण, मूल्यों की अधिकतम सीमा, उत्पादन में वृद्धि, विक्रेताओं के खातों का निरीक्षण और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां शामिल हैं।

विशेष रूप से श्रम आपूर्ति में कमी जैसे कई कारकों के कारण उत्पादन में हानि की खबर है। इस स्थिति में, स्टॉक जमाखोरी और कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और सट्टा व्यवसाय जैसी संभावनाओं के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है। राज्यों को बड़े पैमाने पर जनता के लिए उचित मूल्य पर इन वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया है।

