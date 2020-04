लॉकडाउन में निजी स्कूलों की फीस मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश

धीरज कुमार/नई दिल्ली। देश में लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों और स्कूलों के बीच गतिरोध का कारण बने फीस के मुद्दे को सुलझाने के लिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जुटा हुआ है। इस मुद्दे पर मंत्रालय का मानना है कि छात्रों, अभिभावकों के साथ स्कूल प्रबंधन को भी नुकसान नहीं होना चाहिए।

दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके, रविवार को तीन बार दहला देश

मंत्रालय के शाीर्ष अधिकारियों ने इस मुद्दे पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से बात की है। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर एक फॉर्मूला यह हो सकता है कि स्कूल की फीस में आवश्यक भाग को ही अभिभावकों को देने के लिए कहा जाए। जैसे कई स्कूल परिवहन, मेंटिनेंस समेत विभिन्न तरह के खर्चों को भी शामिल कर रहे थे।

सीबीएसई से जुड़े सूत्रों का मानना है कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल को परिवहन आदि मदों में भुगतान लेने से रोक सकता है, लेकिन ट्यूशन फीस जैसे आवश्यक भुगतान को देना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर निजी स्कूल ऑनलाइन शिक्षा के जरिए छात्रों को पढ़ा रहे हैं।

Prime Minister took a video conference meeting with Chief Ministers and Governors of states and UTs, in which everyone expressed their collective resolve to save ourselves from the #COVID19 pandemic, come what may, and to work towards it together -@MoHFW_INDIA #IndiaFightsCorona