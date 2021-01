राजस्थान में सूरतगढ़ के पास मिग-21 क्रैश, हादसे में पायलट सुरक्षित

नई दिल्ली। राजस्थान के सूरतगढ़ के समीप मिग-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हादसा मंगलवार शाम को हुआ। इसकी वजह तकनीकी खराबी बताई गई है। हादसे से पहले पायलट ने खुद को बचा लिया और वो सुरक्षित है। भारतीय वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश जारी किए हैं।

भारत सबसे बड़ा ऑपरेटर

रूस और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर मिग-21 का बड़ा ऑपरेटर है। 1964 में इस विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में वायुसेना में उपयोग किया गया था। शुरुआत ये जेट रूस में निर्मित हुए थे। बाद में भारत ने इस विमान को असेंबल करने का अधिकार और तकनीक विकसित कर ली।

