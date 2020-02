गोवा में इंडियन नेवी का विमान मिग-29K दुर्घटनाग्रस्त, पायलट को सुरक्षित निकाला

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ( Indian Navy ) के मिग-29के विमान के क्रेश होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 10.30 बजे गोवा में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त ( aircraft crashed ) हो गया है।

नौसेना का यह विमान ट्रेनिंग उड़ान पर था। हालांकि हादसे के बाद पायलट ( pilot ) को विमान से सुरक्षित बाहर निकल गया।

घटना की जांच के लिए जांच का आदेश दिया गया है।

Indian Navy: Today at around 1030 hours a MiG-29K aircraft, on a routine training sortie, crashed in Goa. The pilot of the aircraft ejected safely and has been recovered. An enquiry to investigate the incident has been ordered. pic.twitter.com/wOCCo9qunU