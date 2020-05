उत्तराखंड मंत्री Satpal Maharaj निकले कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारंटाइन में CM त्रिवेंद्र सिंह

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच उत्तराखंड ( Uttarakhand ) से बड़ी खबर सामने आई है।

यहां राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ( Cabinet Minister Satpal Maharaj )

कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive ) पाए गए हैं। इससे एक दिन पहले उनकी पत्नी व पूर्व मंत्री अमृता महाराज ( Amrita Maharaj ) की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी।

यही नहीं सतपाल महाराज ( Satpal Maharaj ) के घर पर काम करने वाले लगभग 17 अन्य लोग भी कोरोना संक्रमित ( Corona Infection ) मिले हैं।

इस खबर से राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ( Health Departmentt ) में हड़कंप मचा हुआ है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि सतपाल महाराज ने एक दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया था।

Uttarakhand Minister who had tested positive for #COVID19 is admitted to AIIMS Rishikesh, along with his five family members. His wife was already admitted in the morning: Harish Thapliyal, PRO, AIIMS- Rishikesh

यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने कैबिनेट मीटिंग में शामिल अन्य मंत्रियों व उनके परिजनो को होम क्वारंटाइन कर दिया है।

वहीं, उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मई को कैबिनेट की बैठक में शामिल होने वाले सभी अन्य मंत्रियों के साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को कैबिनेट मंत्री के बाद होम क्वारंटाइन के तहत रखा गया है।

आपको बता दें कि शनिवार शाम को सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उनके कोरोना संक्रमित होने की बात स्पष्ट हुई थी।

अमृता का टेस्ट एक प्राइवेट लैब में काराया गया था। जिसके बाद उनको ऋषिकेष स्थिम एम्स में भर्ती कराया गया है।

हॉस्पिटल में जनसंपर्क विभाग की मानें तो अमृता को फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है।

Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat along with all other Ministers who attended the Cabinet meeting on May 29 has been placed under home quarantine after a Cabinet Minister who was present at the meeting tested positive for #COVID19: Uttarakhand Minister Madan Kaushik