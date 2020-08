अब बच्चों के घर पहुंचेगा Study Material, शिक्षा मंत्री Nishank ने जारी की Guidelines

नई दिल्ली। कोरोना काल में प्रभावित शिक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने बुधवार को स्कूली छात्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस इंटरनेट के अभाव में भी छात्रों की पढ़ाई को बेहतर करने के काम आएंगे। इन दिशा-निर्देशों में डिजिटल संसाधन की उपलब्धता संबंधी तीन प्रकार के हालात वाले छात्रों पर फोकस किया गया है। इसके तहत शिक्षकों-स्वयंसेवकों द्वारा छात्रों के घर पर ही स्टडी मैटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान मौजूदा वक्त में, मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थानों ने एक साथ मिलकर काम करने के साथ ही डिजिटल माध्यमों के जरिये बच्चों को घर पर ही स्कूली शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक कैलेंडर, प्रज्ञाता दिशा-निर्देश, डिजिटल शिक्षा भारत रिपोर्ट, निष्ठा ऑनलाइन समेत कई वैकल्पिक दस्तावेज कुछ ऐसी ही पहलें हैं जिनकी शुरुआत बच्चों की स्कूली शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने के लिए की गई है। वैकल्पिक माध्यमों से छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों के बीच, विभिन्न हितधारकों द्वारा उन बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में भी चिंताएं व्यक्त की गईं, जिनकी पहुंच डिजिटल संसाधनों तक नहीं है।

Launched Students’ Learning Enhancement Guidelines formulated by #NCERT for students to deal with during & post #COVID19 situation. pic.twitter.com/Sv3HkgafsQ

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह बात भी सामने आई कि घर में रहकर स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए डिजिटल संसाधनों की पहुंच असमान रूप से होने के कारण, निष्पक्षता और समावेशन की चिंताओं से बच्चों की शिक्षा में खामियां उत्पन्न हो सकती हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर एनसीईआरटी द्वारा छात्रों के लिए महामारी की वर्तमान स्थिति और महामारी के बाद की स्थिति में सीखने की क्षमता को बेहतर करने संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों, मॉडलों का सुझाव तीन प्रकार की स्थितियों के लिए दिया गया है।

निशंक ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों में स्कूल के साथ मिलकर काम करने वाले समुदाय पर बल दिया गया है जिससे कि शिक्षकों और स्वयंसेवकों द्वारा बच्चों को उनके घर पर वर्क बुक, वर्क शीट आदि जैसी शिक्षण सामग्री प्रदान की जा सके। इसमें स्वयंसेवकों या शिक्षकों द्वारा स्थानीय छात्रों को पढ़ाने, सामुदायिक केंद्रों में टेलीविजन स्थापित करने और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने का भी सुझाव दिया गया है।

In these guidelines, models are suggested for 3 types of situations:

👉🏻 Where students do not have any digital resources

👉🏻 Where students have limited digital resources available