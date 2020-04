लॉकडाउन अवधि के बाद ट्रेन चलाने की नहीं कोई योजना, रेलवे ने किया खुलासा

नई दिल्ली। देशभर में लगातार कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का असर बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5500 पार पहुंच चुकी है। यही वजह है कि लगातार देश में लगे 21 दिन के लॉकडाउन ( Lock Down ) को बढ़ाने की मांग उठ रही है।

वहीं ओडिशा सरकार ( Odisha Govt ) ने तो 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा भी दी है।

इस बीच रेल यात्रियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ( Indian Railways ) ने गुरुवार को उन सभी मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के खत्म होने के बाद 15 अप्रैल से ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

देश में लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बना ओडिशा, अब 30 अप्रैल तक घरों में रहने का आदेश

Ministry of Railways has not issued any protocol regarding passenger travel during post lockdown period, as has been incorrectly reported in some media reports



As and when a decision is taken, all stakeholders would be intimated. Please do not be guided by any misleading report