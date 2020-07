चोरों ने ढूंढ निकाला ATM लूटने का अनोखा तरीका, खोद डाली 8 फीट लंबी सुरंग, पुलिस के उड़ गए होश

Highlights - कोरोना वायरस (Crime in Coronavirus) आसपास होने के भय और अनिश्चितता का फायदा उठा रहे हैं - बिहार में एक एेसी ही घटना ने हड़कंप मचा दिया है, जब एटीएम (ATM in Bihar) केंद्र के बाहर नाले में एक बड़ी सुरंग मिली - बताया जा रहा है कि एटीएम लूट (ATM Robbery) के लिए ये एक बड़ी साजिश की गई थी, जिसका समय चलते पता लगा गया

नई दिल्ली. देश में एक ओर कोरोना वायरस (coronavirus in India) के खतरे से कोहराम मचा हुआ है वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी कोरोना वायरस (Crime in Coronavirus) आसपास होने के भय और अनिश्चितता का फायदा उठा रहे हैं। बिहार में एक एेसी ही घटना ने हड़कंप मचा दिया है, जब एटीएम (ATM in Bihar) केंद्र के बाहर नाले में एक बड़ी सुरंग मिली। बताया जा रहा है कि एटीएम लूट (ATM Robbery) के लिए ये एक बड़ी साजिश की गई थी, जिसका समय चलते पता लगा गया।

जानिए क्या था मामला

जानकारी के मुताबिक शहर के पटना-रांची रोड स्थित रामनगर मुहल्ला स्थित एसबीआई एडीबी शाखा की एटीएम के बाहर नाले में एक सुरंग मिली। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मकान मालिक के द्वारा नाले की सफाई कराई जा रही थी।एटीएम केंद्र के बाहर बने हुई नाले की सफाई के दौरान एक सुरंग मिली। सफाई के दौरान सुरंग के मिलने से सभी सकते में आ गए। उसी दौरान नाले की सफाई में जुटे मजदूरों ने स्लैब उठाया तो सुरंग को देखा और फौरन उसकी सूचना मकान मालिक समेत संवेदक को दी।

एटीएम काटने की फिराक में थे चोर

मकान मालिक के कहने पर जब मजदूरों ने सुरंग के भीतर तलाशी ली तो उसमें एक गैस सिलिंडर, पाइप, नोजल, नायलोन की रस्सी, गैस कटर, प्रेशर नोजल सहित अन्य औजार बरामद किये गए। नाले की दूसरी तरफ की दीवार में कांटी से टंगा एक थैला मिला। थैला में पिलाश, हथौड़ी, छेनी समेत अन्‍य औजार बरामद किये गये। सूत्रों के मुताबिक ये सभी औजार से लोहा के शटर समेत एटीएम को काटने की फिराक में थे चोर।

पुलिस ने जब्त किया समान

अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सब समानों से चोर एटीएम लूटने की साजिश कर रहे थे। इस पूरे मामले की तुरंत सूचना नगर पुलिस को दी गयी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। बरामद हुए समान को पुलिस ने जब्त कर लिया है और इस मामले की कार्रवाई व पूरी जांच की जा रही है।

नाकाम हुई चोरी की कोशिश

इस पूरे मामले को लेकर बैंक के मैनेजर ने कहा कि चोरों के द्वारा एटीएम में सुरंग के माध्यम से प्रवेश कर लूटने की कोशिश रही होगी। एक अनुमान के मुताबिक हफ्ते भर से इसका निर्माण किया जा रहा होगा। तकरीबन आठ फिट लंबे सुरंग का निर्माण कर दिया गया था। अभी एटीएम काम नहीं कर रहा है, लिहाजा चोर एटीएम के शुरू होने के इंतजार में थे, लेकिन जल्द ही मामला पकड़ा गया और चोरों की कोशिशों को नाकाम किया गया।

एटीएम तोड़ने की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं लेकिन पुलिस या बैंक प्रशासन इनसे कोई सबक सीख रहा है, फिलहाल ऐसा लगता नहीं है।